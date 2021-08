Tradegate-Aktienkurs Zalando-Aktie:

95,02 EUR +0,38% (24.08.2021, 09:51)



XETRA-Aktienkurs Zalando-Aktie:

94,72 EUR +0,04% (24.08.2021, 09:39)



ISIN Zalando-Aktie:

DE000ZAL1111



WKN Zalando-Aktie:

ZAL111



Ticker-Symbol Zalando-Aktie:

ZAL



Kurzprofil Zalando SE:



Zalando (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) ist Europas führende Online-Plattform für Mode und Lifestyle. Im Jahr 2008 in Berlin gegründet, bietet Zalando heute 31 Millionen aktiven Kunden Produkte aus den Bereichen Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Kosmetik. Das Sortiment umfasst weltbekannte, internationale Marken ebenso wie lokale Labels. Den Kunden bietet die Zalando-Plattform eine Destination für Inspiration, Innovation und Interaktion. Als Europas modischstes Tech-Unternehmen sucht Zalando laufend nach neuen digitalen Lösungen für jeden Teil des Einkaufserlebnisses - für Kunden, Partner und allen anderen Akteuren, die Zalando mitgestalten wollen. Das Ziel ist zur ersten Anlaufstelle für Mode zu werden. (24.08.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zalando-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Online-Modehändlers Zalando SE (ISIN: DE000ZAL1111, WKN: ZAL111, Ticker-Symbol: ZAL) unter die Lupe.Im September werde der DAX® um 10 Titel auf dann 40 Indexmitglieder erweitert. Wenngleich die genaue Indexzusammensetzung noch nicht feststehe, sei die Aufstockung der 1. Deutschen Börsenliga aufgrund der größeren Diversifikation sowie der Einführung zusätzlicher Qualitätskriterien positiv zu werten. Die größte Indexveränderung der DAX®-Geschichte würden die Analysten zum Anlass nehmen, um in einer losen Folge die charttechnischen Perspektiven der möglichen Aufstiegskandidaten auf den Prüfstand zu stellen. Ihre im Juli gestartete Serie würden die Analysten heute mit der charttechnischen Einschätzung der Zalando-Aktie fortsetzen. Bei 103,25 EUR bzw. 105,90 EUR habe die Marktteilnehmer zuletzt zwei Mal der Mut verlassen, sodass hier eine markante Widerstandszone entstehe.Auf der Unterseite würden dagegen die jüngsten Tiefs bei 80,20/78,26 EUR einen wichtigen "support" bilden. Die genannten Leitplanken würden gleichzeitig als Begrenzungen einer Schiebezone dienen. Während bei einem Ausbruch nach Norden nochmals ein prozyklisches Investmentkaufsignal entstünde, schlage bei einem Abgleiten unter die oben genannten Unterstützungen die diskutierte Tradingrange in eine Topbildung um. Ein Bruch des Abwärtstrends im Verlauf des RSL würde dabei den Bullen in die Karten spielen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 24.08.2021)Börsenplätze Zalando-Aktie: