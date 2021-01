Börsenplätze Zai Lab-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Zai Lab-Aktie:

115,00 EUR 0,00% (08.01.2021, 15:03)



NASDAQ-Aktienkurs Zai Lab-Aktie:

139,82 USD +7,95% (07.01.2021, 22:00)



ISIN Zai Lab-Aktie:

US98887Q1040



WKN Zai Lab-Aktie:

A2DX1V



Ticker-Symbol Zai Lab-Aktie:

1ZL



NASDAQ-Ticker-Symbol Zai Lab-Aktie:

ZLAB



Kurzprofil Zai Lab:



Zai Lab (ISIN: US98887Q1040, WKN: A2DX1V, Ticker-Symbol: 1ZL, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZLAB) ist eine chinesische Biotech-Gesellschaft. Das Unternehmen fokussiert sich auf die Einlizenzierung von Wirkstoffen westlicher Pharma- und Biotech-Unternehmen für den chinesischen Markt, mit denen Zai Lab zahlreiche umfassende Partnerschaften unterhält. (08.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zai Lab-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Zai Lab-Aktie (ISIN: US98887Q1040, WKN: A2DX1V, Ticker-Symbol: 1ZL, NASDAQ-Ticker-Symbol: ZLAB) unter die Lupe.Zai Lab ist einer der chinesischen Überflieger an der Tech-Börse NASDAQ. Mittlerweile betrage die Marktkapitalisierung der Biotech-Gesellschaft gut 12 Mrd. USD. Zai Lab fokussiere sich auf die Einlizenzierung von Wirkstoffen westlicher Pharma- und Biotech-Unternehmen für den chinesischen Markt - mit Erfolg.Das wohl bekannteste Produkt, welches Zai Lab in die Pipeline integriert habe, sei das Krebsmedikament Zejula von GlaxoSmithKline für Großchina. Der britische Pharmakonzern habe sich wiederum den Zugriff auf den PARP-Inhibitor mit der Übernahme des Biotech-Unternehmens Tesaro gesichert.Zai Lab unterhalte zahlreiche umfassende Partnerschaften mit bekannten, westlichen Biotech-Gesellschaften. Dazu würden u.a. Incyte, Bristol-Myers Squibb, Deciphera oder Novocure gehören.Auch die niederländische Biotech-Gesellschaft Argenx habe sich in dieser Woche Zai Lab angeschlossen. Die Kooperation ziele auf die Entwicklung des Antikörpers Efgartigimod in Großchina ab.Der jüngste Deal mit Argenx habe die Zai Lab-Aktie e auf ein neues Rekordhoch befeuert. Die Chinesen hätten bei der Auswahl der Pipeline-Assets in den letzten Jahren ein gutes Händchen bewiesen. Der Neubewertungsprozess sei die logische Konsequenz gewesen. Die Bewertung von Zai Lab sein nun aber saftig. Investierte Anleger sollten nun die nächsten Gewinne einstreichen, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link