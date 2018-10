Schließlich würden in den USA am Mittwoch noch das "Beige Book" der FED, am Donnerstag die Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter im September sowie als Highlight am Freitag das Wirtschaftswachstum im dritten Quartal (erste Schätzung) veröffentlicht. Und in China kämen schließlich morgen in einer Woche noch die Industriegewinne im September.



München (www.aktiencheck.de) - Brexit, Italien und morgen Deutschland? - Politische Themen halten Europas Finanzmärkte auf Trapp, so Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Wochenausblick".Da nach der Bayern-Wahl die Umfragen für die hessische Landtagswahl am 28. Oktober auf noch etwas höhere GroKo-Verluste als in Bayern hindeuten würden, dürfte die Stabilität der deutschen Regierung mit Angela Merkel an der Spitze zunehmend in Frage gestellt werden. Zumal laut jüngster Umfrage der Forschungsgruppe Wahlen CDU/CSU/SPD zusammen, wenn heute Bundestagswahl wäre, nur noch auf ungefähr 40% der Stimmen kommen würden."So besorgniserregend politische Risiken sind, so sehr werden sie für die Märkte oft überschätzt", gebe Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck Privatbankiers, zu bedenken. Greil weiter: "Die wichtigsten Risiken für die Börsen bleiben ökonomischen Ursprungs - wie Konjunktur- und Zinstrends."