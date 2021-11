Tradegate-Aktienkurs Zacatecas Silver-Aktie:

ISIN Zacatecas Silver-Aktie:

CA9888161044



WKN Zacatecas Silver-Aktie:

A2QQCM



Ticker-Symbol Zacatecas Silver-Aktie:

7TV



ASX-Ticker-Symbol Zacatecas Silver-Aktie:

ZAC



Kurzprofil Zacatecas Silver Corp.:



Zacatecas Silver Corp. (ISIN: CA9888161044, WKN: A2QQCM, Ticker-Symbol: 7TV, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: ZAC) ist ein kanadisches Silberexplorationsunternehmen mit Sitz in Vancouver. Es besitzt Anteile an Mineralkonzessionen, die sich auf dem Grundstück Zacatecas befinden. (25.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Zacatecas Silver-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Silberexplorationsunternehmens Zacatecas Silver Corp. (ISIN: CA9888161044, WKN: A2QQCM, Ticker-Symbol: 7TV, TSX Venture Exchange Ticker-Symbol: ZAC) unter die Lupe.In dieser Woche habe es endlich Bohrergebnisse von Zacatecas Silver gegeben. Der kanadische Konzern sei auf einem bislang ungetesteten Bereich in Mexiko u.a. auf 823 Gramm Silber-Äquivalent über eine Strecke von 2,17 Meter getroffen. Das sei ein sehr ordentliches erstes Bohrergebnis. Das Unternehmen hätte sich aber kein schlechteres Umfeld für die Bekanntgabe dieser Bohrergebnisse aussuchen können, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.11.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Silver Lake Resources, Zacatecas Silver.