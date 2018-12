Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Trotz der Einigung am Rande des G20-Gipfels zwischen den USA und China über einen temporären Verzicht auf weitere Zollverschärfungen hat sich die Stimmung an den internationalen Aktienmärkten in der vergangenen Handelswoche nicht wesentlich verbessert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Gegenteil: Nach einem kurzen Aufatmen zum Wochenbeginn habe beispielsweise der DAX bezogen auf den Eröffnungskurs vom 3. Dezember bis gestern zusätzliche rund 7% an Wert verloren. Da zuletzt auch die "harten" Konjunkturdaten in Deutschland wenig hätten überzeugen können (negative BIP-Entwicklung im 3. Quartal, schwache Produktion im Oktober, rückläufige Sentimentdaten im November), dürfte sich die Stimmung der vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) befragten Finanzmarktexperten weiter eingetrübt haben. Die Analysten würden sowohl bei den Konjunkturerwartungen als auch bei der Einschätzung der aktuellen Konjunkturlage mit erneut nachgebenden Umfragesalden rechnen. Damit würden sich erstere weiter von ihrem langfristigen Durchschnittswert nach unten entfernen und insgesamt auf ein nachlassendes BIP-Momentum zum Jahreswechsel 2018/19 hindeuten.



Im aktuell stark von politischen Entwicklungen geprägten Handel dürften die heutigen ZEW Daten keine größeren Bewegungen an den Finanzmärkten auslösen. Schwache Ergebnisse würden dem Euro indes keinen weiteren Rückenwind im Verhältnis zum US-Dollar liefern. (11.12.2018/ac/a/m)



