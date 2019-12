Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Hannover (www.aktiencheck.de) - Das ZEW hat für den Monat Dezember eine weitere Stimmungsaufhellung unter den Finanzmarktexperten festgestellt, so die Analysten der Nord LB.



Sowohl die aktuelle Lage als auch die Konjunkturerwartungen würden positiver als im Vormonat beurteilt. Letztere seien sogar wieder in den positiven Bereich zurückgeklettert und würden den höchsten Stand seit Februar 2018 markieren. Gleichwohl würden die schwachen Industriedaten und die hohen politischen Unsicherheiten mahnen, dass die konjunkturelle Entwicklung vorerst fragil bleibe. Die Stimmungsaufhellung zum Jahresende sei ein Silberstreif am Horizont - nicht mehr, aber auch nicht weniger! (10.12.2019/ac/a/m)

