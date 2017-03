Hannover (www.aktiencheck.de) - Die vom ZEW erhobenen Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone haben sich im März immerhin stabilisiert, so die Analysten der NORD LB.



Die brisante geopolitische Konstellation habe der nicht gerade euphorischen, mindestens aber hartnäckigen Zuversicht der Volkswirte und Analysten damit kaum etwas anhaben können. Der deutschen und europäischen Wirtschaft werde offenbar zugetraut, dass sie den Widrigkeiten und Unwägbarkeiten standhalte. Neben Trump und Brexit werde für den weiteren Verlauf viel davon abhängen, ob morgen in den Niederlanden und ab dem 23. April in Frankreich eine politische Dominanz rechtspopulistischer und europafeindlicher Kräfte verhindert werden könne. (14.03.2017/ac/a/m)





