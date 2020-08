Hannover (www.aktiencheck.de) - Die aktuellen Zahlen zu den Stimmungsindikatoren des ZEW zeigen Licht und Schatten, so die Analysten der NORD LB.



Zwar hätten die Konjunkturerwartungen für Deutschland im August deutlich anziehen können, die Lagebeurteilung habe aber leicht nachgegeben. Da an den Finanzmärkten vor allem zukünftige Entwicklungen eine Rolle spielen würden, könnte man sagen, dass das Licht überwiege. Allerdings relativiere die von den Umfrageteilnehmern am aktuellen Rand diagnostizierte ökonomische Schwäche natürlich auch die erhofften Tendenzen zu einer Besserung der Lage in der Zukunft. (11.08.2020/ac/a/m)



