Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Finanzexperten bleibt gemäß der ZEW-Umfrage auch im April insgesamt optimistisch, so die Analysten der Nord LB.



Einem leichten Rückgang der Konjunkturerwartungen stehe eine deutlich verbesserte Lageeinschätzung gegenüber. Auch an den Aktienmärkten überwiege weiter das positive Sentiment, genährt von guten Industrie- und Außenhandelszahlen und anhaltend unterstützt von Geld- und Fiskalpolitik. Allerdings sei bereits sehr viel Optimismus eingepreist, so dass Enttäuschungen ein gewisses Rückschlagpotenzial in sich bergen würden. Wichtigste Determinante sei der weitere Pandemieverlauf, insbesondere die Impfkampagne müsse zügig zum Erfolg geführt werden. Dann sei trotz der dritten Welle für 2021 noch ein BIP-Wachstum wie von den Analysten prognostiziert in Höhe von 3,2% in Reichweite. (13.04.2021/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.