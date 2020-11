Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Konjunkturstimmung der Finanzexperten hat sich im November wie erwartet weiter abgekühlt, so die Analysten der Nord LB.



Die ZEW-Konjunkturerwartungen seien auf 39,0 Punkte gesunken. Auch die aktuelle Lage sei erstmals wieder etwas schlechter als im Vormonat beurteilt worden. Während sich die jüngsten Entwicklungen (Brexit, US-Wahlen) aus europäischer Perspektive positiver als in den Risikoszenarien darstellen würden, helfe dies konjunkturell kurzfristig wenig. Für das Winterhalbjahr würden die zweite Corona-Welle und die staatlichen Eindämmungsmaßnahmen das (eingetrübte) Konjunkturbild dominieren, weshalb die EZB für den Dezember ein ganzes Maßnahmenbündel in Aussicht gestellt habe. Die Finanzmärkte würden jedoch schon weiter blicken und auf eine Überwindung der Pandemie durch einen Impfstoff setzen. Die Aussichten seien tatsächlich gut, sodass die Analysten für 2021 weiter eine kräftige Erholung der Wirtschaft erwarten würden. (10.11.2020/ac/a/m)



