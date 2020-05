Die heute gemeldeten Daten des ZEW würden gut zum Kursverlauf des DAX in den letzten Wochen passen. Zum Auftakt dieser Woche habe er zu einer kräftigen Zwischenerholung bis auf über 11.000 Punkte angesetzt, dieses Niveau habe heute allerdings nicht ganz gehalten werden können. Auch in den kommenden Wochen müsse mit einer anhaltend hohen Volatilität gerechnet werden, da sich immer wieder Meldungen zu ermutigenden Entwicklungen bei der Pandemiebekämpfung mit Nachrichten über Rückschläge und schwerwiegende ökonomische Folgewirkungen abwechseln würden.



Die erneute Verbesserung der Konjunkturerwartungen im Mai falle zeitlich zusammen mit sukzessiven Lockerungen der strikten Maßnahmen zur Pandemieeindämmung, was zumindest mit einer etwas höheren wirtschaftlichen Aktivität als im harten Lockdown einhergehen dürfte. Allerdings werde der Weg zur Erholung nicht einfach werden, viele Unternehmen würden trotz Lockerungen eine anhaltende Konsumzurückhaltung beobachten. Um eine kräftige Erholung zu ermöglichen, müsse der entstandenen Verunsicherung und Nachfragelücke durch einen diskretionären Impuls der Wirtschaftspolitik in Form eines Konjunkturprogramms begegnet werden.



Hierbei sollten die klassischen Kriterien beachtet werden: Die Maßnahmen müssten zeitnah, zielgerichtet und vorübergehend wirken. Vor allem werde der Impuls aber auch kraftvoll sein müssen, da die deutsche Wirtschaft im laufenden zweiten Quartal vor einem historischen Einbruch der gesamtwirtschaftlichen Aktivität stehe.



Die ZEW-Konjunkturerwartungen seien im Mai auf 51,0 Saldenpunkte geklettert, allerdings habe sich nochmals die Lagebeurteilung leicht auf -93,5 Saldenpunkte verschlechtert. Die ZEW-Umfrage belege damit zwar einen gewissen Optimismus der Finanzmarktexperten, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung im zweiten Halbjahr wieder aufhellen werde. Die Erwartung einer Verbesserung sei aber zum einen nicht sonderlich gewagt, bedenke man den nicht mehr abzuwendenden historischen Wirtschaftseinbruch im zweiten Quartal.



Zum anderen lasse der Indikator noch keine Rückschlüsse über das wahrscheinliche Tempo und Ausmaß der Erholung zu. Diesbezüglich würden das Ausmaß der Lockerungen sowie die Vermeidung einer ausgeprägten zweiten Infektionswelle die wichtigsten Determinanten bleiben. Zunehmend werde aber auch die Notwendigkeit eines Konjunkturprogramms in den Fokus rücken. (19.05.2020/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Heute Vormittag hat das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) die Ergebnisse seiner monatlichen Umfrage unter Volkswirten, Analysten und Fondsmanagern veröffentlicht, so die Analysten der Nord LB.Im Mai habe sich erwartungsgemäß die im Vormonat angedeutete Entwicklung bei diesem Konjunkturindikator fortgesetzt. So würden zwar selbstverständlich nach wie vor die Coronavirus-Pandemie und ihre ökonomischen Folgen die Einschätzungen der Finanzmarktexperten bestimmen. Im Vergleich zum Vormonat hätten sich jedoch die Konjunkturerwartungen auf 51,0 Saldenpunkte weiter verbessert, was immerhin dem höchsten Stand seit dem Frühjahr 2015 entspreche.Die Komponente für die aktuelle Lage sei hingegen nochmal etwas weiter abgesunken und notiere mit -93,5 Saldenpunkten auf dem tiefsten Stand seit Mitte 2003. Angesichts des heftigen Wachstumseinbruchs würden demnach nur noch 6,5% der befragten "Experten" antworten, die aktuelle Lage sei als "gut" oder "zufriedenstellend" zu bewerten. Von dieser Basis ausgehend erkläre sich ein Großteil des auf den ersten Blick optimistisch anmutenden Anstiegs der Erwartungskomponente.