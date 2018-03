Hannover (www.aktiencheck.de) - Das ZEW hat für den Berichtsmonat März einen merklichen Rückgang der Konjunkturerwartungen für Deutschland und die Eurozone gemeldet, so die Analysten der NORD LB.



Die nach wie vor sehr gute Beurteilung der aktuellen konjunkturellen Lage spreche zwar dafür, dass das Wachstumstempo kurzfristig hoch bleiben dürfte. Der schwelende Handelsstreit mit den USA - ausgelöst durch die Einführung von Strafzöllen auf Stahl und Aluminium - verderbe aber zunehmend die Konjunkturlaune in Europa. Nun gelte es vor allem, eine Eskalation des Handelskonflikts zu vermeiden. Die Tauben im EZB-Rat dürften sich angesichts der abgekühlten Stimmung und schwacher Inflationszahlen in ihrer vorsichtigen Gangart bestätigt fühlen. (20.03.2018/ac/a/m)





