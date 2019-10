Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass für die Unternehmenskunden einer geretteten Bank das Risiko, laufende Kredite nicht mehr zurückzahlen zu können, um rund zehn Prozent steigt. Darüber hinaus verringern oder verteuern sich durch die Schieflage der Banken auch weitere Möglichkeiten der externen Finanzierung für betroffene Unternehmenskunden wie zum Beispiel durch Lieferantenkredite: Das empfohlene Kreditlimit für solche Kredite sinkt für betroffene Unternehmenskunden um elf Prozent. Schließlich hat dieser verringerte Finanzierungszugang auch ganz reale Auswirkungen, denn der Umsatz von betroffenen Unternehmenskunden schwindet um gut 8,5 Prozent nach der Rettung ihrer jeweiligen Hausbanken.



Feste Kunde-Bank-Beziehung bietet Schutz



"Ein geschnürtes Bankenrettungspaket erhöht zwar das Kreditrisiko von Unternehmen, deren Hausbank auf externe Hilfe angewiesen ist. Wir können aber auch bestätigen, dass eine gewachsene und feste Kunde-Bank-Beziehung die Unternehmen vor möglichen Kreditklemmen schützt", sagt Dr. Johannes Bersch, Wissenschaftler im ZEW-Forschungsbereich "Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik" und einer der Autoren der Studie. "Letzteres Phänomen trägt allerdings auch dazu bei, dass allzu risikoaffine oder schwache Unternehmen selbst in Krisenzeiten nicht aus dem Markt verschwinden. Ein Phänomen, das langfristig zu einer schlechteren Kreditversorgung insbesondere junger und innovativer Unternehmen führen kann", ergänzt Dr. Georg Licht, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs "Innovationsökonomik und Unternehmensdynamik".



Für ihre empirische Analyse haben die Wissenschaftler/innen mit einer repräsentativen und einzigartigen Datengrundlage gearbeitet. Für die Ausgangsbetrachtungen wurde zunächst auf das Mannheimer Unternehmenspanel (MUP) zurückgegriffen. Das MUP umfasst für fast alle wirtschaftsaktiven Unternehmen in Deutschland außerhalb des Bankensektors Angaben zur individuellen Bonität, zur Beziehung mit der Hausbank, zu Umsätzen und Mitarbeiterzahl sowie eine Reihe branchenspezifischer Eigenheiten und stellt damit die umfangreichste Datenbank zu Unternehmen in Deutschland dar, abgesehen vom offiziellen Unternehmensregister des Statistischen Bundesamtes, das für Forschungszwecke nicht zur Verfügung steht.



