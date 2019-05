Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland sinken im Mai 2019 um 5,2 Punkte auf einen neuen Wert von minus 2,1 Punkten, so das ZEW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Der Rückgang der ZEW-Konjunkturerwartungen zeigt, dass die Finanzmarktexperten/-innen für die nächsten sechs Monate weiterhin von einem verhaltenen Wirtschaftswachstum in Deutschland ausgehen. Die jüngste Eskalation des Handelskonflikts zwischen den Vereinigten Staaten und China erhöht erneut die Unsicherheit hinsichtlich der deutschen Exporte und damit eines zentralen Faktors für das Wachstum des Bruttoinlandsproduktes", kommentiert ZEW-Präsident Prof. Achim Wambach, Ph.D.Die Erwartungen der Finanzmarktexperten/-innen an die Konjunkturentwicklung in der Eurozone sinken ebenfalls. Der Erwartungsindikator für das Eurogebiet liegt im Mai bei minus 1,6 Punkten, 6,1 Punkte unterhalb des Wertes vom Vormonat. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Eurogebiet steigt dagegen um 6,2 Punkte an und liegt aktuell bei minus 7,0 Punkten. Auch für die Wirtschaft des Eurogebiets bleibt der Konjunkturausblick somit recht verhalten. (14.05.2019/ac/a/m)