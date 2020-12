Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Union und das Vereinigte Königreich haben nach angespannten Verhandlungen in letzter Minute ein Handelsabkommen vereinbart, so das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Verhandlungen haben allerdings Spuren hinterlassen. Unternehmen haben ihre Investitionen aufgeschoben, um zunächst Klarheit über den Ausgang der Verhandlungen zu bekommen. Diese liegt jetzt vor. Die EU ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner für das Vereinigte Königreich. Auch für Deutschland steht einiges auf dem Spiel - das Vereinigte Königreich liegt auf Rang 5 der wichtigsten Exportländer Deutschlands. Jetzt sind die Weichen gestellt, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter vorankommt.Es hat eine gewisse Ironie, dass der Streit über faire Wettbewerbsbedingungen - das sogenannte Level Playing Field - die Verhandlungen so erschwert hat. Zum einen erfüllt das Vereinigte Königreich als ehemaliges Mitglied der EU derzeit alle Umwelt- und Sozialstandards, immerhin hat man die Normen und Standards gemeinsam entwickelt und geteilt. Zum anderen ist häufig gerade das Vereinigte Königreich die Stimme gewesen, die sich auch in der EU für mehr Wettbewerb eingesetzt hat. Diese Stimme wird fehlen." (Pressemitteilung vom 24.12.2020) (28.12.2020/ac/a/m)