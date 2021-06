Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die US-amerikanische Notenbank FED hat trotz des sehr starken Inflationsanstiegs auf 5,0 Prozent im Mai keine Änderungen ihrer Geldpolitik vorgenommen, so das Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Die Leitzinsen verbleiben weiterhin im Korridor von 0,0 bis 0,25 Prozent. Ebenso wenig hat der Zentralbankrat der FED eine Verringerung der Wertpapierkäufe beschlossen. Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Leiter des Forschungsbereichs "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft" am ZEW Mannheim, erklärt dazu:



"Es sind im Kern zwei Argumente, mit denen die FED die Fortsetzung ihres expansiven Kurses rechtfertigt. Erstens sei der starke aktuelle Inflationsdruck ein vorübergehendes Phänomen. Und zweitens müsse die Zentralbank auch ihrem neben der Preisstabilität gleichberechtigten Ziel gerecht werden und die US-Arbeitsmärkte bei ihrer Rückkehr zur Vollbeschäftigung unterstützen. Zumindest am ersten Argument sind angesichts markant gestiegener langfristiger Inflationserwartungen Zweifel angebracht. Es ist durchaus denkbar, dass der durch Sondereffekte geprägte kurzfristige Inflationsschub nur der Auftakt für eine dauerhaftere Inflationsdynamik ist. FED und EZB betreiben derzeit ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Für die USA sind die Risiken für einen Kontrollverlust bei der Inflation aufgrund der für Friedenszeiten einmalig expansiven Fiskalpolitik sogar noch höher als für die Eurozone." (Pressemitteilung vom 16.06.2021) (17.06.2021/ac/a/m)





