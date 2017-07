Die empirische Analyse des ZEW stützt sich auf 76 Entscheidungen der EU-Kommission zu Kartellvergehen in den Jahren 2000 bis 2011. 442 Unternehmen und gegebenenfalls gemeinsam mithaftende Tochterfirmen waren davon betroffen. Die Wissenschaftler haben untersucht, worin sich Unternehmen mit vollständigem Bußgelderlass von anderen Unternehmen unterscheiden, die von der EU-Kommission mit einem Bußgeld belegt wurden.



"Der Zusammenbruch eines Kartells beziehungsweise das Ausscheren eines Mitglieds aus

der illegalen Vereinbarung sind Ergebnisse von heterogenen Einzelentscheidungen", sagt Prof. Dr. Kai Hüschelrath, Leiter der ZEW-Forschungsgruppe "Wettbewerb und Regulierung" sowie Mitautor der Studie. "Unsere Analyse zeigt, dass Wiederholungstäter vor Einführung des revidierten Kronzeugenprogramms erst ab einer bestimmten Höhe des vorherigen Bußgeldes mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu Kronzeugen wurden."



Nach der Überarbeitung des Kronzeugenprogramms im Jahr 2002 durch die EU-Kommission wurden Wiederholungstäter insgesamt mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu Kronzeugen. "Je höher der Grundbetrag der Geldbuße gegen ein Kartellmitglied, desto eher trat dieses Unternehmen als Kronzeuge gegen seine ehemaligen Komplizen auf", erklärt Hüschelrath.



Ebenso gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen Kronzeugenstatus und dem Multinationalitätsgrad der Unternehmensgruppe sowie der Größe ihres Marktanteils für das Kartellprodukt. "Mit anderen Worten: Wenn ein an einem Kartell beteiligtes Unternehmen in mehreren Ländern aktiv ist und eine ohnehin starke Position im Markt hat, dann wird dieses Unternehmen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zum Kronzeugen", so Hüschelrath.(31.07.2017/ac/a/m)





