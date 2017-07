Gleichzeitig ist es in diesen Ländern nach einer Krise nicht zu einem stärkeren Anstieg der Ungleichheit oder Armut gekommen. Frankreich und Italien haben Krisen bislang besonders wenig entgegenzusetzen. Exporteinbrüche führen in diesen Ländern dauerhaft zu mehr Armut und höherer Arbeitslosigkeit. "Für Frankreich zeigt sich erneut, welch große Reformaufgabe der neue Präsident zu bewältigen hat", betont Prof. Dr. Friedrich Heinemann, Leiter des ZEW-Forschungsbereichs "Unternehmensbesteuerung und Öffentliche Finanzwirtschaft" sowie Projektleiter der Studie.



"Die USA sind für Europa kein Vorbild in Sachen Krisenstrategie"



Deutschland zeigt hingegen eine gute Widerstandskraft. Zwar ist es bei den Krisen in früheren Jahrzehnten zu einem deutlicheren Wachstumseinbruch in der Bundesrepublik gekommen. Die Finanzkrise ist zuletzt aber nicht mehr mit einer dauerhaften Verschlechterung der ökonomischen Leistung einhergegangen. "Deutschland ist aufgrund seiner hohen Exportquote zwar verletzlich in Bezug auf plötzliche Rückschläge im Welthandel. Das Land ist aber inzwischen anpassungsfähig genug, um diese Schocks rasch zu verarbeiten", erläutert Heinemann.



Die USA zeigen ein besonderes Krisenmuster. Zwar gelingt es dem Land rasch, Wachstum und Beschäftigung nach einem Exporteinbruch zu stabilisieren. Noch jahrelang ist nach einer Krise aber ein Anstieg der Ungleichheit zu beobachten. "Die USA sind für Europa kein Vorbild in Sachen Krisenstrategie. Die geringe Aufmerksamkeit der USA für die Verlierer einer Krise dürfte in Europa nicht auf Akzeptanz stoßen", so Heinemann. (07.07.2017/ac/a/m)





