Die im vergangenen Jahr von den Experten/-innen prognostizierte Wachstumsverringerung ist nach den ersten Berechnungen des chinesischen National Bureau of Statistics auch eingetreten. Im Durchschnitt wuchs das reale Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2019 um 6,1 Prozent. Im ersten Quartal 2019 lag die annualisierte Wachstumsrate noch bei 6,4 Prozent und ging dann in den Folgequartalen auf 6,2 Prozent (Q2) und 6,0 Prozent (Q3 und Q4) zurück.



Ausblick für fast alle Branchen liegt im Negativbereich



Die Punktprognosen des realen BIP gehen von einem Wachstum von 5,9 Prozent fürs laufende Jahr und von 5,8 Prozent für 2021 aus. "Damit setzt sich der leicht abwärts gerichtete Wachstumstrend der vergangenen Jahre fort", so Michael Schröder.



Bemerkenswert an der aktuellen Umfrage ist weiterhin, dass der Ausblick für fast alle Branchen im negativen Bereich liegt. Auch für die bislang noch als Wachstumsträger angesehenen konsumnahen Wirtschaftsbereiche hat sich der Ausblick deutlich eingetrübt. Die gleiche Entwicklung zeigt sich auch in Bezug auf die Befragungsergebnisse zu den wichtigsten Wirtschaftsregionen.



"Es scheint, dass die fortgesetzten Anstrengungen der chinesischen Regierung, die Konjunktur über aktive Wirtschaftspolitik anzukurbeln, von den Befragten als nicht mehr sehr erfolgreich angesehen werden", fasst Schröder zusammen.





