London (www.aktiencheck.de) - Laut aktueller Zahlen des ZEW, Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung, blickt die Deutsche Wirtschaft im Mai optimistischer in die Zukunft als noch im Vormonat. Wie sich diese neuen Zahlen auswirken werden, bewertet Dennis Austinat, Deutschlandchef der Social-Trading-Plattform eToro.



Den zweiten Monat in Folge seien die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland im Mai 2020 gestiegen. Sie hätten um knapp 23 Punkte auf 51 Punkte zugelegt. Analysten hätten eine leichte Zunahme auf 30 Punkte erwartet. Dagegen sei der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Mai um 2 Punkte auf minus 93,5 Punkte gefallen. "Während die aktuelle Lage noch sehr negativ eingeschätzt wird, sehen die vom ZEW befragten Finanzmarktexperten Licht am Ende des Tunnels", sage Dennis Austinat, Deutschlandchef der Social-Trading-Plattform eToro.



Für das Konjunkturbarometer würden monatlich rund 200 Analysten und institutionelle Anleger zu ihrer Einschätzung der gegenwärtigen Wirtschaftslage sowie zur erwarteten Konjunkturentwicklung befragt. Da sich auch in der Euro-Zone eine ähnliche Entwicklung bei den ZEW-Konjunkturerwartungen ergeben habe, erwarte Dennis Austinat künftig auch für diesen Wirtschaftsraum eine Verbesserung der konjunkturellen Lage. Allerdings werde dieser Prozess noch Zeit in Anspruch nehmen. (19.05.2020/ac/a/m)



