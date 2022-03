Mannheim (www.aktiencheck.de) - Auf den völkerrechtswidrigen Angriff von Russlands auf die Ukraine haben die EU und Deutschland mit umfangreichen Sanktionen reagiert, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Finanzmarktexpertinnen und -experten sehen deutliche Konsequenzen der wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland. Dabei wird den Maßnahmen gegen die russische Zentralbank die größte Wirkung zugeschrieben", sagt ZEW-Präsident Prof. Achim Wambach, PhD. Eine Mehrheit von insgesamt 91 Prozent der Umfrageteilnehmer/-innen erwartet durch sie wirtschaftliche Schäden für die russische Wirtschaft. 40 Prozent gehen dabei sogar von einem hohen Schaden aus. Gleichzeitig sehen 88 Prozent der Befragten durch den SWIFT-Ausschluss russischer Banken einen wirtschaftlichen Schaden. Aber auch den politischen Druck auf westliche Unternehmen, ihre Geschäftsbeziehungen mit russischen Firmen zu beenden, wird eine nicht unbedeutende Rolle zugeschrieben: 81 Prozent der Teilnehmenden bewerten diese Maßnahme insgesamt als für Russland schädigend. Dagegen werde vom Einfrieren des Auslandsvermögens russischer Oligarchen eher geringe wirtschaftliche Auswirkungen erwartet: Mit 43 Prozent erwarteten weniger als die Hälfte der Befragten dadurch einen Schaden."Ziel der Politik war es gleichzeitig, darauf zu achten, dass die Sanktionen nicht die eigene Wirtschaft zu stark schädigen und damit die europäischen Gesellschaften zu destabilisieren. Dies ist nach Meinung der Finanzmarktexperten/-innen ebenfalls gelungen", so Achim Wambach. Laut ZEW-Umfrage halten sich die wirtschaftlichen Negativfolgen für Deutschland und die Eurozone in Grenzen. Die vermutlich schädlichste Maßnahme für die deutsche Wirtschaft ist der politische Druck auf westliche Unternehmen, ihre Geschäftsbeziehungen mit russischen Firmen abzubrechen. Zwar befürchten 62 Prozent der Teilnehmenden hierbei einen Schaden für die eigene Konjunktur, aber die Auswirkungen der drei anderen Maßnahmen auf die deutsche Wirtschaft werden als gering eingeschätzt. Nur 35 Prozent der Befragten erwarten einen Schaden durch den Ausschluss russischer Banken aus SWIFT und lediglich 20 Prozent durch Maßnahmen gegen die russische Zentralbank. Durch das Einfrieren des Auslandsvermögens russischer Oligarchen erwarten gerade einmal 11 Prozent eine negative Rückwirkung. Die Auswirkungen auf die Wirtschaft des Euroraums werden sehr ähnlich bewertet wie die Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft. Die Folgen der Sanktionen werden sich hauptsächlich in einer steigenden Inflation im Euroraum zeigen: 79 Prozent der Teilnehmenden sehen das als stärkste wirtschaftliche Folge für den Euroraum. Gemäßigt sollen sich die Sanktionen hingegen auf die gesamtwirtschaftlichen Leistung auswirken: 74 Prozent der Teilnehmenden gehen von einem moderaten Effekt auf das BIP im Euroraum aus. Zudem erwarten die Finanzmarktexperten/-innen nicht, dass die EZB ihre geplante Geldpolitik anpasst: 60 Prozent der Befragten sind der Ansicht, dass die Sanktionen keine Auswirkungen auf den Hauptrefinanzierungssatz der EZB haben werden. (Pressemitteilung vom 21.03.2022) (22.03.2022/ac/a/m)