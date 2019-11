"Außerdem tritt das Phänomen der Bevorzugung ausschließlich in Verbindung mit infrastrukturellen Megaprojekten auf. Im Vergleich zu kleinen, weniger greifbaren Maßnahmen auf lokaler Ebene lassen sich die Rahmenbedingungen großer und kostspieliger Bauvorhaben mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ohne besondere Ortskenntnisse ermessen", so Asatryan weiter.



Der EIB-Verwaltungsrat ist eines von drei Entscheidungsorganen der Bank und für das strategische Management zuständig. Ihm obliegt die alleinige Entscheidung über die Vergabe von Darlehen. Der Verwaltungsrat besteht aus 29 ordentlichen Mitgliedern, die jeweils einen EU-Mitgliedsstaat sowie die Europäische Kommission für fünf Jahre vertreten. Da sich das Gremium für Entscheidungen zur Vergabe neuer Kredite nur gelegentlich in der EIB-Zentrale in Luxemburg versammelt, handelt es sich bei dem Amt um keine Vollzeitbeschäftigung.



Ein Kredit ist von der EIB genehmigt, sobald mindestens ein Drittel der Vorstandsmitglieder dafür stimmt und diese Mitglieder mindestens 50 Prozent des bei der EIB eingeschriebenen Kapitals verkörpern. Der Anteil jedes Landes am Gesamtkapital der EIB richtet sich nach der relativen Größe des eigenen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der EU zum Zeitpunkt des EU-Beitritts.



Für die Studie wurden sämtliche EIB-Kredite auf regionaler Ebene im Zeitraum zwischen 1959 und 2015 im Hinblick auf Umfang, Verwendungszweck und Vertragsdatum untersucht. So kommen bis zu 5000 Finanzierungsprojekte mit einem Kreditumfang von insgesamt knapp 500 Milliarden Euro zusammen. Die Daten stellt die EIB auf ihrer Homepage öffentlich zur Verfügung.



Die Herkunftsregionen der EIB-Verwaltungsratsmitglieder konnten die Wissenschaftler/innen aus den schriftlichen Lebensläufen und Jahresberichten entnehmen. Auf diese Weise wurden Daten zu insgesamt 254 ordentlichen und 216 stellvertretenden Verwaltungsratsmitgliedern der EIB gesammelt. 435 dieser Verwaltungsräte/-innen stammen aus Regionen, in denen sich die Hauptstadt des jeweiligen EU-Mitgliedsstaats befindet, 109 Vertreter/innen arbeiten in Regionen, in denen das BIP pro Kopf weniger als 90 Prozent des EU-Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt, und die dementsprechend die Voraussetzungen für die Förderung durch den EU-Kohäsionsfonds erfüllen.



Die EIB gilt als das größte multilaterale Kreditinstitut der Welt. Als Bank der EU finanziert sie Projekte, die den integrations- und wirtschaftspolitischen Zielen Europas entsprechen, und fördert Innovationstätigkeiten, kleine und mittleren Unternehmen sowie Infrastruktur- und Umweltmaßnahmen. Die EIB ist global tätig, verleiht ihre Kredite allerdings hauptsächlich an die europäischen Mitgliedstaaten, die gleichzeitig Anteilseigner sind. Darlehen können auf allen Regierungsebenen sowie von privaten und öffentlichen Unternehmen beantragt werden. Ein erheblicher Teil des Kapitals fließt in Form von Kohäsionsfonds an ärmere Regionen, um die unterschiedlichen Lebensstandards innerhalb der Union anzugleichen. Seit ihrer Gründung im Jahr 1958 sind die jährlichen Mittel der EIB kontinuierlich von 34 Millionen auf rund 77 Milliarden Euro im Jahr 2015 gestiegen. (27.11.2019/ac/a/m)





