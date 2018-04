Mannheim (www.aktiencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Europäische Zentralbank (EZB) zuletzt keine Änderungen an ihrer Zinspolitik vorgenommen und auch noch keine Entscheidung zum Ende der Wertpapierkäufe getroffen, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Auch wenn noch keine Entscheidung gefallen ist, steht der Ausstieg aus den Anleihekäufen nun erkennbar bevor. Die durchgreifende Verbesserung der Wirtschaftslage und die absehbare höhere Inflationsdynamik lassen das Lager der geldpolitisch Tauben im EZB-Rat schrumpfen. Die Regierungen der Euro-Zone müssen daher damit rechnen, ihre Staatsdefizite ab 2019 wieder ohne Hilfe der nationalen Zentralbanken der Euro-Zone zu finanzieren.Für Staaten wie Italien mit immer noch hohen laufenden Defiziten und einem großen jährlichen Refinanzierungsbedarf könnte das zur Herausforderung werden. Gerade wenn in Rom eine populistische Regierung die Amtsgeschäfte übernimmt, ist ohne EZB-Kredit bald schon mit einem deutlichen Anstieg der Risikoprämien für italienische Anleihen zu rechnen." (26.04.2018/ac/a/m)