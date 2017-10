Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Erwartungsgemäß hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Fortsetzung ihres Wertpapierkaufprogramms über das Jahresende hinaus beschlossen, so das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Verringerung der Anleihekäufe war angesichts der kräftigen Erholung der Eurozone überfällig. Die Drosselung ist aber zu gering ausgefallen. Die EZB kauft zu viel und zu lange. Besonders die für 2018 angekündigten Ankäufe von Staatsanleihen im Umfang von weiteren 225Milliarden Euro sind problematisch.2018 wird damit das vierte Jahr in Folge, in dem die EZB dem Markt für Euro-Staatsanleihen mehr Kapital zuführt, als alle Euro-Staaten zusammen über ihre Haushaltsdefizite in Anspruch nehmen. Außerdem verschärft sich mit jedem Monat das Problem, dass die EZB nur noch bei den hoch verschuldeten Euro-Staaten ausreichende Volumina für ihre Ankäufe findet. Daher dürften die Anteile von Italien, Frankreich und Spanien an den EZB-Anleihebeständen weiter wachsen. All das liefert den Kritikern Munition, die der EZB vorwerfen, unter dem Deckmantel der Geldpolitik monetäre Haushaltsfinanzierung zu betreiben." (Pressemitteilung vom 26.10.2017) (27.10.2017/ac/a/m)