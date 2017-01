Auch im Jahr 2017 wird Chinas Staatsausgaben nach Meinung der Befragten eine große Bedeutung für die Konjunktur zukommen. "Eine Folge davon dürfte eine weitere Erhöhung der chinesischen Staatsschulden sein", sagt Dr. Michael Schröder, wissenschaftlicher Leiter des ZEW-PwC-Wirtschaftsbarometers China. Bei den Branchen werden insbesondere haushaltsnahe Bereiche wie Dienstleister, Information und Kommunikation sowie Konsum günstig eingeschätzt, ebenso Elektronik und Fahrzeugbau.



Start-up-Szene Chinas ist im Kommen



In der Sonderfrage wurde unter den Umfrageteilnehmern/-innen ermittelt, ob China seine Position auf dem Gebiet der Digitalisierung international verbessern können wird. Eine Mehrheit der deutschen Manager/innen (55,6 Prozent) geht davon aus, dass sich die chinesische Start-up-Szene im Bereich der Digitalisierung in den kommenden fünf Jahren international als wettbewerbsfähig erweisen wird.



"Start-ups spielen in China eine immer wichtigere Rolle für Innovationen. In vielen Bereichen schließen sie zu westlichen Firmen auf oder haben diese sogar schon überholt, etwa bei mobilen Zahlungssystemen", sagt Thomas Heck, Leiter der China Business Group von PwC. "In Großstädten wie Peking und Schanghai sind Coworking Spaces und Investorenpitches längst zur Normalität geworden." Derzeit wird die Branche in Deutschland allerdings noch als effizienter eingeschätzt. Auch als Konkurrent zum US-amerikanischen Silicon Valley wird China im Verlauf der nächsten fünf Jahre Boden gut machen können, so die Erwartung der befragten Manager/innen. (12.01.2017/ac/a/m)





