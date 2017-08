Xetra-Aktienkurs ZEAL Network-Aktie:

23,67 EUR -0,34% (25.08.2016, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs ZEAL Network-Aktie:

23,736 EUR -0,63% (25.08.2016, 09:27)



ISIN ZEAL Network-Aktie:

GB00BHD66J44



WKN ZEAL Network-Aktie:

TPP024



Ticker-Symbol ZEAL Network-Aktie:

TIM



Kurzprofil ZEAL Network SE:



ZEAL (ISIN: GB00BHD66J44, WKN: TPP024, Ticker-Symbol: TIM) ist eine Holding spezialisiert auf den Bereich Online-Lotterien. ZEAL bietet Lotto-basierte Spiele sowie Business-to-Business-Lösungen. Die Vision von ZEAL ist eine Welt mit besseren Lotterien.



ZEAL Network SE wurde als Tipp24 SE 1999 in Deutschland gegründet und hat ihren Hauptsitz inzwischen in London. Im November 2014 wurde die Gesellschaft in die heutige ZEAL Network SE umbenannt. Ihre Aktien werden im Prime Standard der Frankfurter Börse gehandelt und sind Teil des SDAX. Bis heute hat ZEAL Spieleinsätze von rund 2,5 Mrd. Euro umgesetzt, sowie Steuern und Abgaben in Höhe von 650 Millionen Euro gezahlt.



ZEAL hält Beteiligungen an folgenden Gesellschaften: Lottovate bietet weltweit digitale Dienstleistungen für lizenzierte Lotterieveranstalter (www.lottovate.com). Lotto Network schafft privaten Organisationen eine Plattform für eigene Lotto Produkte (www.lottonetwork.com). Geolotto ist ein innovatives geo-basiertes Lottospiel im Vereinigten Königreich (www.geolotto.co.uk). Ventura24 ist ein gewerblicher Spielvermittler in Spanien (www.ventura24.es). Tipp24 bietet Endkunden Zweitlotterieprodukte an (www.tipp24.com). (25.08.2017/ac/a/nw)







London (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Macquarie Funds Management Hong Kong Limited senkt Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der ZEAL Network SE moderat:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited haben den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien Online-Lotterie-Betreibers ZEAL Network SE (ISIN: GB00BHD66J44, WKN: TPP024, Ticker-Symbol: TIM) angetreten.Die Leerverkäufer des Hedgefonds Macquarie Funds Management Hong Kong Limited haben am 23.06.2017 ihre Netto-Leerverkaufsposition in den ZEAL Network SE-Aktien von 0,80% auf 0,78% abgebaut.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den ZEAL Network SE-Aktien:0,78% Macquarie Funds Management Hong Kong Limited (23.08.2017)0,65% Ennismore Fund Management Limited (08.02.2017)0,49% Oxford Asset Management (12.01.2015)0,48% GSA Capital Partners LLP (15.06.2017)Börsenplätze ZEAL Network-Aktie: