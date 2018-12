Auch die Aussichten für das neue Jahr sind nicht rosig. Der Index-Wert zur erwarteten Geschäftslage für das erste Quartal 2019 stürzt auf 83,6 Punkte, den mit Abstand niedrigsten Wert seit 2015. Im zu Ende gehenden vierten Quartal bleibt das Neuwagen-Geschäft weiter unter Druck. Für 41,9 Prozent der befragten Betriebe ist das Neuwagengeschäft schlecht (Vorjahr 27,9 Prozent). Wichtigster Grund ist die mangelnde Verfügbarkeit von Neufahrzeugen aufgrund fehlender WLTP-Zulassungen.



Auch das Geschäft mit Gebrauchtwagen läuft nicht rund. So beklagen ein Drittel der befragten Betriebe (32,3 Prozent) ein schlechtes Gebrauchtwagengeschäft (Vorjahr 28,7 Prozent). Lediglich für 16,6 Prozent läuft es gut. Nach wie vor stabil zeigt sich die Auslastung der Werkstätten. Für 57,9 Prozent der Befragten ist sie "gut", für 40,2 Prozent "saisonüblich" und lediglich für 1,9 Prozent "schlecht". Damit liegen die Werte fast genau auf Vorjahresniveau.



Für das bevorstehende erste Quartal 2019 sind die Erwartungen gedämpft. Über alle drei Geschäftsbereiche überwiegt bei rund zwei Dritteln der Befragten die Hoffnung auf einen saisonüblichen Start ins neue Jahr. Das Neuwagengeschäft bleibt unter Druck: 26,4 Prozent erwarten ein schlechteres Neuwagengeschäft als im vierten Quartal 2018. (19.12.2018/ac/a/m)







