Börsenplätze Yara International-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Yara International-Aktie:

43,30 EUR -3,37% (20.10.2021, 11:40)



Euronext Oslo-Aktienkurs Yara International-Aktie:

422,40 NOK -1,10% (20.10.2021, 12:30)



ISIN Yara International-Aktie:

NO0010208051



WKN Yara International-Aktie:

A0BL7F



Ticker-Symbol Yara International-Aktie:

IU2



Euronext Oslo-Symbol Yara International-Aktie:

YAR



Kurzprofil Yara International ASA:



Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (20.10.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) unter die Lupe.Der norwegische Düngerkonzern Yara profitiere von einer starken Nachfrage und höheren Verkaufspreisen. Dadurch habe der starke Anstieg der Energiekosten infolge hoher Erdgaspreise mit Blick auf den bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) im dritten Quartal mehr als ausgeglichen werden können. Das bereinigte EBITDA sei im Jahresvergleich um 37 Prozent auf 765 Millionen US-Dollar (rund 657 Millionen Euro) gestiegen, wie der K+S ( ISIN DE000KSAG888 WKN KSAG88 )-Konkurrent mitgeteilt habe.Das sei mehr, als Analysten im Durchschnitt auf dem Zettel gehabt hätten. Der Umsatz habe um knapp 46 Prozent auf 4,5 Milliarden Dollar zugelegt. Unter dem Strich habe allerdings wegen Sonderbelastungen durch negative Wechselkurseffekte und eine Wertberichtigung im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Phosphat-Bergbauprojekts in Brasilien ein Verlust von 143 Millionen Dollar angestanden. Vor einem Jahr sei es noch ein Überschuss von 340 Millionen Dollar gewesen.Konzernchef Svein Tore Holsether habe indes vor den Folgen der aktuell sehr hohen Gaspreise gewarnt, wegen derer Yara bereits die Produktion von Ammonium in Europa gedrosselt habe. Noch könne das aber durch Lieferungen von außerhalb Europas ausgeglichen werden, sodass der Einfluss auf die Herstellung fertiger Dünger begrenzt sei.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link