Tradegate-Aktienkurs Yara International-Aktie:

43,91 EUR -0,09% (11.05.2022, 11:20)



Euronext Oslo-Aktienkurs Yara International-Aktie:

446,30 NOK -5,98% (11.05.2022, 11:10)



ISIN Yara International-Aktie:

NO0010208051



WKN Yara International-Aktie:

A0BL7F



Ticker-Symbol Yara International-Aktie:

IU2



Euronext Oslo-Symbol Yara International-Aktie:

YAR



Kurzprofil Yara International ASA:



Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) ist ein norwegischer Hersteller und Anbieter von Chemikalien und Industriegasen wie Dünger, Harnstoff, Nitraten und Ammoniak. Das Unternehmen mit Sitz in Oslo entstand 2004 durch die Abspaltung von Hydro Agri, einem Geschäftsbereich des Konzerns Norsk Hydro. (11.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yara International-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Yara International ASA (ISIN: NO0010208051, WKN: A0BL7F, Ticker-Symbol: IU2, Euronext Oslo-Symbol: YAR) unter die Lupe.Die lange Zeit hervorragend gelaufenen Düngemittelaktien hätten es aktuell wieder schwerer an der Börse. So würden etwa die Anteilscheine von K+S ( ISIN DE000KSAG888 WKN KSAG88 ) trotz erneut sehr starker Zahlen und einer optimistischen Prognose deutlich nachgeben. Besonders tief im Minus würden im heutigen Handel die Papiere des norwegischen Düngemittelriesen Yara notieren.Grund zu erhöhter Sorge bestehe hier allerdings nicht. Denn Yara werde heute ex-Dividende gehandelt. Alle Anleger, welche die Aktie gestern zum Handelsschluss in ihren Depots gehabt hätten, würden demnächst eine Ausschüttung von 30 Norwegischen Kronen (NOK) (umgerechnet 2,93 Euro) erhalten. Daraus errechne sich ausgehend vom gestrigen Schlusskurs eine stattliche Rendite von 6,3 Prozent."Der Aktionär" sei für die Aktie von Yara nach wie vor bullish gestimmt. Die Aussichten für den Düngemittel würden gut bleiben, die Bewertung sei immer noch relativ günstig und charttechnisch betrachtet stünden die Chancen auf eine Gegenbewegung nach den kräftigen Gewinnmitnahmen sowie dem heutigen Dividendenabschlag gut. Der Stopp sollte bei 38,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur Yara International-Aktie. (Analyse vom 11.05.2022)Börsenplätze Yara International-Aktie: