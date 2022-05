TSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

7,06 CAD +4,59% (31.05.2022, 17:09)



NYSE-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

5,58 USD +7,93% (31.05.2022, 17:09)



ISIN Yamana Gold-Aktie:

CA98462Y1007



WKN Yamana Gold-Aktie:

357818



Ticker Symbol Yamana Gold-Aktie Deutschland:

RNY



NYSE-Ticker-Symbol Yamana Gold-Aktie:

AUY



Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist. (31.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", nimmt in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives" die des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker-Symbol: RNY, NYSE-Symbol: AUY) unter die Lupe.Zu den am Dienstag meistgehandelten Werten beim Onlinebroker Flatex habe z.B. Yamana Gold gehört. Das Papier des kanadischen Konzerns sei heute unter den Verkäufen zu finden gewesen. Mit der Ruhe in der Goldbranche sei es schlagartig vorbei. Der Dienstag sei mit einem Paukenschlag gestartet: Gold Fields wolle Yamana Gold übernehmen. Cash solle bei der Transaktion nicht fließen, die Übernahme solle in Aktien bezahlt werden, so Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", in einer aktuellen Ausgabe von "Most Actives". (Analyse vom 31.05.2022)Die vollständige Ausgabe von "Most Actives" mit Viola Grebe, Korrespondentin von "Der AktionärTV", im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:5,162 EUR +4,03% (31.05.2022, 17:20)