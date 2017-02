NYSE Euronext-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:

Kurzprofil Yamana Gold Inc.:



Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronex-Ticker-Symbol: AUY) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Hauptsitz in Toronto. Aktivitäten des Unternehmens befinden sich in Brasilien, Argentinien, Chile und Mexiko. Yamana Gold ist auch auf die Konsolidierung des Goldmarktes fokussiert, wobei der Kernbereich der amerikanische Kontinent ist.









(22.02.2017/ac/a/n)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Yamana Gold-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Der Aktienanalyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity empfiehlt im Rahmen einer Aktienanalyse die Aktien des Goldminen-Betreibers Yamana Gold Inc. (ISIN: CA98462Y1007, WKN: 357818, Ticker Symbol: RNY, NYSE Euronext-Ticker-Symbol: AUY) weiterhin zum Kauf.Zusammen mit einem Update zur Produktion- und Kosten-Guidance für 2017 habe Yamana Gold Inc. vor einem dramatischen Rückgang bei El Penon gewarnt. Die Analysten von Canaccord Genuity sehen den Ausblick, nun mit Daniel Racine in der COO-Rolle, eher als konservativ an.Angesichts der erhöhten Entwicklungsarbeiten bei Cerro Moro (noch im Budget- und Zeitrahmen) würden die Bilanzrisiken angesichts sinkender Goldpreise zunehmen.Trotz der erwarteten jährlichen Kosteneinsparungen bei El Penon reduziert Analyst Tony Lesiak die NAV-Schätzung für El Penon um 385 Mio. USD. Das Kursziel werde daher von 7,25 auf 6,25 CAD nach unten korrigiert. Die Yamana Gold-Aktie notiere auf der 2017er Kurs/Cash flow-Basis mit einem Abschlag von 40% gegenüber der Peer Group. Der Schlüssel für eine Neubewertung liege nach dem Tiefpunkt beim Sentiment in der operativen Durchführung der Projekte und dem Freisetzen von Wertpotenzialen.Börsenplätze Yamana Gold-Aktie:XETRA-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:2,70 Euro +1,88% (22.02.2017, 16:51)Tradegate-Aktienkurs Yamana Gold-Aktie:2,71 Euro +1,36% (22.02.2017, 17:06)