Tradegate-Aktienkurs YY-Aktie:

60,64 EUR +1,24% (07.11.2018, 17:13)



NASDAQ-Aktienkurs YY-Aktie:

69,68 USD +1,86% (07.11.2018, 18:05)



ISIN YY-Aktie:

US98426T1060



WKN YY-Aktie:

A1J6W3



Ticker-Symbol YY-Aktie Deutschland:

0YYA



NASDAQ Ticker-Symbol YY-Aktie:

YY



Kurzprofil YY Inc.



YY Inc. (ISIN: US98426T1060, WKN: A1J6W3, Ticker-Symbol: 0YYA, NASDAQ-Symbol: YY) ist eine Social Media-Plattform, die Benutzern in Echtzeit-Online-Gruppenaktivitäten durch Sprache, Video und Text auf PCs und mobilen Geräten anspricht. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören YY IVAS und andere, Huya Broadcasting und 100 Education. YY ermöglicht es Benutzern, Gruppen unterschiedlicher Größe zu erstellen und zu organisieren, um eine Reihe von Online-Aktivitäten zu entdecken und daran teilzunehmen, darunter Musikshows, Online-Spiele, Dating-Shows, Live-Spielübertragungen und E-Learning.

(07.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - YY-Aktienanalyse von Analyst Jialong Shi von Instinet:Shialong Shi, Aktienanalyst von Instinet, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von YY Inc. (ISIN: US98426T1060, WKN: A1J6W3, Ticker-Symbol: 0YYA, NASDAQ-Symbol: YY) weiterhin zu kaufen.Die Instinet-Analysten gehen bei YY Inc. in Q3 von einer Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr von 30% auf 4 Mrd. RMB aus. Das EPS dürfte um 11% auf 11,78 RMB zugelegt haben.Das Management habe angedeutet mit anderen Traffic-Plattformen eine Partnerschaft eingehen zu wollen. YY erhoffe sich eine Verstärkung des Wachstums. Analyst Jialong Shi ist der Auffassung, dass eine solche Partnerschaft den Druck auf YY lindern werde.Die Analysten von Shialong Shi bekräftigen in ihrer YY-Aktienanalyse das "buy"-Rating, kürzen aber das Kursziel von 109,00 auf 92,00 USD.Börsenplätze YY-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs YY-Aktie:60,71 Euro +2,05% (07.11.2018, 17:52)