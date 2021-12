XETRA-Aktienkurs YOC-Aktie:

12,60 EUR +5,00% (23.12.2021, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs YOC-Aktie:

12,60 EUR +5,00% (23.12.2021, 22:26)



ISIN YOC-Aktie:

DE0005932735



WKN YOC-Aktie:

593273



Ticker-Symbol YOC-Aktie:

YOC



Kurzprofil YOC AG:



YOC (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) ist, seit seiner Gründung 2001, Pionier und Marktvorreiter und heute der führende unabhängige Anbieter für datengetriebene Mobile Advertising Lösungen in Europa. Durch seine wegweisenden Technologien wie Programmatic Media Trading und Programmatic Data Targeting ermöglicht YOC Advertisern eine präzise Zielgruppenansprache sowie einen effizienten Einsatz ihrer Werbebudgets. YOC bietet eine eigene SDK-Infrastruktur, ein Publisher Frontend und innovative Ad-Formate für die optimale Vermarktung von mobilem Werbeinventar. Internationale Top-Werbetreibende aus verschiedenen Branchen wie Microsoft, Google, Mercedes-Benz, Vodafone, Coca-Cola, Dior oder Samsung arbeiten mit YOC zusammen.



YOC überzeugt durch ein hochwertiges Mobile Premium Inventar aus einem Portfolio von über 300 internationalen Publishern mit hoher Reichweite und garantierter Brand-Safety - sowohl für Branding als auch für Performance-Ziele. Mit seinen Technologie-Plattformen erreicht YOC circa 40 Millionen mobile Internetnutzer in Europa. 2012 wurde YOC mit dem Mobile Gold Award des Cannes Lions für das Format YOC Mystery Ad ausgezeichnet. YOC ist seit 2009 am Prime Standard der Frankfurter Börse gelistet und beschäftigt heute 70 Mitarbeiter an Standorten in Berlin, Düsseldorf, London, Madrid, Paris, und Wien. Erfahren Sie mehr unter www.yoc.com. (24.12.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - YOC-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Mobile-Werbung-Vermarkters YOC AG (ISIN: DE0005932735, WKN: 593273, Ticker-Symbol: YOC) unter die Lupe.Der Markt für digitale Werbung boome und davon profitiere auch das Berliner Unternehmen. Sein Geschäft laufe hervorragend und sei auch noch sehr gut skalierbar. Ein Übernahmeangebot für YOC sei daher demnächst möglich. Die Offerte sollte dann im Bereich 14/15 Euro liegen. YOC sei abr ein marktenger Wert, limitierte Order seien Anlegern hier also zu empfehlen. Der Spezialwert sei angesichts der guten operativen Entwicklung und der Übernahmefantasie als eine Depotbeimischung für das Jahr 2022 geeignet, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 22.12.2021)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Folgende Aktien, die in diesem Video besprochen/genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR: GFT Technologies, va-Q-tec, IBU-tec, LPKF Laser, Sto Vz.Das vollständige Interview mit Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze YOC-Aktie: