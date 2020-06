Tradegate-Aktienkurs YETI-Aktie:

Kurzprofil YETI Holdings Inc.:



YETI Holdings Inc. (ISIN: US98585X1046, WKN: A2N7XR, Ticker-Symbol: 1YN, NYSE-Symbol: YETI) ist ein Designer, Vermarkter und Vertreiber von Produkten für den Outdoor- und Freizeitmarkt. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst drei Kategorien: Kühler & Zubehör, Getränke und Sonstiges. (09.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - YETI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von YETI Holdings Inc. (ISIN: US98585X1046, WKN: A2N7XR, Ticker-Symbol: 1YN, NYSE-Symbol: YETI) ein Kauf.Immer mehr Menschen seien auf der Suche nach sogenannten Mikro-Abenteuern. Einfach raus in die nahe gelegene Natur, Wandern, Kochen, Zelt aufschlagen und unter freiem Himmel die Nacht verbringen. Suche man nach Zelt, Isomatte, Schlafsack etcetera, so stoße man immer wieder auf die Firma Yeti Holdings.Die Marke habe einen rasanten Aufstieg hinter sich. Noch 2006 habe der Fokus auf Kühlboxen für Angler gelegen. Mittlerweile habe Yeti von Rucksäcken bis zu Trinkbechern alles im Angebot, was der abenteuerlustige Outdoor-Fan benötige.Durch die Erweiterung des Portfolios sei der Umsatz im Jahr 2017 um 17 Prozent gewachsen, 2018 habe das Plus bei 21 Prozent gelegen. 2019 habe Yeti Erlöse in Höhe von 913 Millionen Dollar erzielt. Treibende Kraft sei unter anderem der Verkauf über den eigenen Onlineshop und über Amazon. Das habe sich auch in der Krise ausgezahlt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze YETI-Aktie: