NYSE-Aktienkurs Xylem-Aktie:

85,67 USD +0,22% (06.06.2022, 22:03)



ISIN Xylem-Aktie:

US98419M1009



WKN Xylem-Aktie:

A1JMBU



Ticker-Symbol Xylem-Aktie:

XY6



NYSE-Symbol Xylem-Aktie:

XYL



Kurzprofil Xylem Inc.:



Xylem Inc. (ISIN: US98419M1009, WKN: A1JMBU, Ticker-Symbol: XY6, NYSE-Symbol: XYL) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, welches Anlagen zur Wasseraufbereitung sowie analytische Geräte herstellt. Es entstand 2011 aus der Abspaltung der Division ITT Fluid von der ITT Corporation. Xylem zählt zu den größten Pumpenherstellern der Welt und verfügt über eine Vielzahl an Marken. (07.06.2022/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Xylem-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Xylem Inc. (ISIN: US98419M1009, WKN: A1JMBU, Ticker-Symbol: XY6, NYSE-Symbol: XYL) unter die Lupe.Tradingorientierte Anlegerinnen und Anleger lieben solche neuralgischen Chartmarken wie sie derzeit im Kursverlauf der Xylem-Aktie vorkommen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Im konkreten Fall sei der horizontale Auffangbereich bei gut 80 USD gemeint. Seit dem Jahr 2018 habe der Titel hier immer wieder wichtige Hoch- und Tiefpunkte ausgeprägt. Auf dieser Basis sei es in den letzten Wochen zu einer Stabilisierung gekommen, sodass sich derzeit die Frage nach einer möglichen Aufwärtsreaktion aufdränge. Nach den Kursverlusten von 139 USD bis auf 78,92 USD sowie dem jüngsten MACD-Kaufsignal sei diese Fragestellung sogar angebrachter denn je. Der Kombination aus zwei unterschiedlichen Fibonacci-Retracements bei 83,96/86,77 USD komme in diesem Kontext eine Schlüsselrolle zu, denn ein Sprung über diese Hürden sollte für den Startschuss zu einem Erholungsimpuls sorgen. Das Februartief bei 94,63 USD definiere dann ein erstes Etappenziel, ehe die große Kurslücke auf Tagesbasis bei 96,92/103,15 USD wieder in den Mittelpunkt rücke.Als Absicherung ist dagegen das oben genannte Verlaufstief bei 78,92 USD prädestiniert, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 07.06.2022)Börsenplätze Xylem-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xylem-Aktie:79,97 EUR -0,81% (07.06.2022, 09:42)