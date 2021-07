Während die Franchise-Umsätze in der Corona-Pandemie stabil geblieben seien, seien die Umsätze mit Equipment und Merchandise stark eingebrochen. Unterm Strich habe Xponential 2020 17 Prozent weniger umgesetzt als im Vorjahr.



Da das Unternehmen gleichzeitig aber seine Ausgabe, insbesondere in der Verwaltung und die Kosten des Produktumsatzes deutlich gesenkt habe, habe sich der Nettofehlbetrag um 63 Prozent auf 14 Millionen Dollar reduziert.



Die steigenden Corona-Zahlen und die stagnierende US-Impf-Kampagne würden wenig Anlass zur Hoffnung geben, dass Fitness-Studios bald wieder gut besucht würden. DER AKTIONÄR setzt daher mit Peloton (ISIN: US70614W1009, WKN: A2PR0M, Ticker-Symbol: 2ON, NASDAQ-Symbol: PTON) weiter auf den Home-Training-Trend und lässt von Xponentials-Börsengang die Finger, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.07.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Xponential Fitness:



Xponential Fitness ist Kurator führender Marken in allen Bereichen der Boutique-Fitnessbranche, darunter Pilates, Barre, Radfahren, Rudern, Tanzen, Yoga, Laufen, Boxen und Stretching. (23.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Eine Woche nach dem IPO des von Mark Wahlberg unterstützen F45 (ISIN: US30322L1017, WKN: A3CUVN, NYSE Ticker-Symbol: FXLV) kommt die nächste Fitness-Studio-Kette aufs Parkett, so Benjamin Heimlich vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Für Freitag sei der US-Börsengang von Xponential Fitness geplant. Kraftstrotzend komme der allerdings nicht daher. Das Unternehmen habe zuletzt unter anderem den Ausgabepreis seiner Aktien deutlich senken müssen.Für zwölf Dollar das Stück habe Xponential zehn Millionen Papiere in der Privatplatzierung an Investoren ausgegeben. Ursprünglich hätten die Amerikaner einen Preis zwischen 14 und 16 Dollar pro Aktie erzielen und 13 Millionen Stück platzieren wollen.Statt der angepeilten 200 Millionen Dollar komme das Unternehmen damit nur auf Erlös von 120 Millionen aus dem Börsengang.