Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Xpeng-Aktie:



NYSE-Aktienkurs Xpeng-Aktie:

54,40 USD -3,53% (25.01.2021, 18:19)



ISIN Xpeng-Aktie:

US98422D1054



WKN Xpeng-Aktie:

A2QBX7



NYSE-Ticker-Symbol Xpeng-Aktie:

XPEV



Kurzprofil Xpeng Inc.:



Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (25.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xpeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Die Aktie von Xpeng Motors habe zuletzt wieder einen Gang hochgeschalten. Der Titel habe seit Jahresanfang über 35 Prozent zugelegt. Neben mehreren positiven Analystenstimmen habe das Papier des chinesischen Elektroauto-Start-ups zuletzt von der Ankündigung profitiert, eine weitere Elektro-Limousine vermarkten zu wollen.Diese werde neben dem Kompakt-SUV G3 und der sportlichen Limousine P7 das dritte Modell im Portfolio von CEO Brian Gu und seinem Team sein. Der Startschuss für die Produktion des neuen Elektro-Flitzers solle allerdings erst im Jahr 2021 fallen.Xpeng sei, wie auch der inländische Wettbewerber Nio, auf Expansionskurs. Erst vor wenigen Wochen habe Xpeng die Expansion Richtung Europa bekannt gegeben. Erste Anlaufstelle sei Norwegen. Das Land sei wegen der Beliebtheit von E-Autos durch die frühzeitige Förderung der Regierung als Testmarkt beliebt. Im Laufe des Jahres sollten dann noch weitere europäische Länder hinzukommen.Wer investiert ist, gibt kein Stück aus der Hand, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Die Bewertung sei mit einem Börsenwert von 47 Mrd. Dollar jedoch nach wie vor extrem sportlich. (Analyse vom 25.01.2021)