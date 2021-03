NYSE-Aktienkurs Xpeng-Aktie:

Kurzprofil Xpeng Inc.:



Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) ist ein in China ansässiges Unternehmen, das sich mit Design, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von intelligenten Elektrofahrzeugen beschäftigt. Die Hauptprodukte des Unternehmens sind ein Typ von Sport Utility Vehicle namens G3 und ein Typ einer viertürigen Sportlimousine namens P7. Das Unternehmen verkauft seine Fahrzeugprodukte unter der Marke Xpeng. Es bietet den Kunden auch eine Reihe von Dienstleistungen an, darunter Aufladeservice, Wartungsservice, Ride-Hailing-Service und Fahrzeugleasing. (04.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xpeng-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie des Elektroautobauers Xpeng Inc. (ISIN: US98422D1054, WKN: A2QBX7, NYSE-Symbol: XPEV) unter die Lupe.Xpeng baue zwar tolle Autos. Das chinesische Unternehmen sei aber sehr hoch bewertet und es sei absolut nich sicher, dass Xpeng auch langfristig sicher werden könne. Söllner glaube, dass nur wenige chinesische Elektroautobauer am Ende überleben würden. Xpeng sei weder bewertungs- noch charttechnisch interessant. Trader, die dennoch kurzfristig auf Xpeng setzen wollten, sollten unbedingt mit einem engen Stoppkurs arbeiten, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 03.03.2021)