Kurzprofil Xilinx Inc.:



Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) ist ein US-Hersteller von Halbleitern und gilt als einer der größten Produzenten von programmierten Plattformen. Diese Plattformen bestehen aus unterschiedlichen Komponenten, die Xilinx entwickelt und in eigenen Fertigungsanlagen produziert. Das Leistungsportfolio beinhaltet integrierte Schaltkreise (ICs) in Form von programmierbaren Logik-Bausteinen (PLDs) sowie erweiterbare Processing-Plattformen (EEP), Software-Design-Tools zur Programmierung der PLDs und Leiterplatten. (01.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xilinx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann von "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Halbleiterherstellers Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) in einer aktuellen Aktienanalyse im "Der Aktionär TV" unter die Lupe.Die USA und China hätten sich auf einen Waffenstillstand geeinigt. Wenn es Meldunge diesbezüglich gebe, dann seien vor allem Chip-Werte gefragt, darunter auch Xilinx - eine der größten Firmen in dem Bereich. Die Xilinx-Aktie habe sich in den letzten Tagen schon sehr positiv entwickelt. Im Laufe des Handelstages werde an der Wall Street mit Kursen von über 120 USD gerechnet. Dann ist das Allzeithoch von 141,60 USD auf Sicht der nächsten Wochen und Monate möglich - Voraussetzung dafür ist, dass die Verhandlungen zwischen China und den USA vorwärts kommen, so Thomas Bergmann, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 01.07.2019)Die vollständige Analyse von Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Xilinx-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xilinx-Aktie:109,44 EUR +5,58% (01.07.2019, 14:14)