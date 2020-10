Tradegate-Aktienkurs Xilinx-Aktie:

104,70 EUR +16,11% (09.10.2020, 10:49)



Nasdaq-Aktienkurs Xilinx-Aktie:

105,99 USD +0,15% (08.10.2020, 22:00)



ISIN Xilinx-Aktie:

US9839191015



WKN Xilinx-Aktie:

880135



Ticker-Symbol Xilinx-Aktie:

XIX



Nasdaq-Symbol Xilinx-Aktie:

XLNX



Kurzprofil Xilinx Inc.:



Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) ist ein US-Hersteller von Halbleitern und gilt als einer der größten Produzenten von programmierten Plattformen. Diese Plattformen bestehen aus unterschiedlichen Komponenten, die Xilinx entwickelt und in eigenen Fertigungsanlagen produziert. Das Leistungsportfolio beinhaltet integrierte Schaltkreise (ICs) in Form von programmierbaren Logik-Bausteinen (PLDs) sowie erweiterbare Processing-Plattformen (EEP), Software-Design-Tools zur Programmierung der PLDs und Leiterplatten. (09.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xilinx-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Halbleiterherstellers Xilinx Inc. (ISIN: US9839191015, WKN: 880135, Ticker-Symbol: XIX, Nasdaq-Symbol: XLNX) unter die Lupe.Der Chipkonzern AMD blase laut Insidern mit einem möglichen Kauf von Xilinx zum Angriff auf den großen Rivalen Intel. Der Deal, der Xilinx dem Vernehmen nach mit rund 30 Mrd. USD bewerten würde (Übernahmeprämie: rund 15%), würde AMD v.a. dem Geschäft mit Chips für Rechenzentren einen Schub verleihen - einem Bereich, in dem v.a. Intel traditionell stark aufgestellt sei.Xilinx bringe es per Schlusskurs vom Donnerstag von rund 106 USD je Aktie auf einen Marktwert von knapp 26 Mrd. USD. AMD sei an der Börse mit rund 100 Mrd. USD viermal so viel wert. Zum Vergleich: Der Dauerrivale Intel bringe es auf 227 Mrd. USD. Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg könnte der Deal zügig abgeschlossen werden. Zuvor habe das "Wall Street Journal" über Gespräche zwischen den beiden Unternehmen berichte.Das Fusionsgerücht dürfte weitere Fantasie in die Chipbranche bringen, in der das Übernahmekarussell sich seit einiger Zeit wieder schneller drehe. Investierte Anleger sollten kein Stück aus der Hand geben, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xilinx-Aktie: