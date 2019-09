Frankfurt-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,095 EUR +2,29% (12.09.2019, 10:27)



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,0915 EUR -0,55% (12.09.2019, 11:40)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (12.09.2019/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Xiaomi plant eine Deutschland-Offensive - das verleiht der Aktie Fantasie - AktienanalyseEs muss nicht immer das neueste iPhone von Apple sein. Neben Geräten von Samsung stehen auch Smartphones von Xiaomi (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ganz oben auf der Favoritenliste der Konsumenten, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Insbesondere das "Mi 9" sei durch das sehr gute Preis-Leistungs-Verhältnis zu einer echten Alternative zu den HighEnd-Smartphones geworden. Mit Preisen von unter 500 Euro koste es nur die Hälfte dessen, was Kunden für Apples Top-Modell auf den Tisch legen müssten. Anders als die Konkurrenz setze der Konzern darauf, seine Hardware zu besonders günstigen Preisen anzubieten. Einnahmen sollten stattdessen vor allem über den Verkauf von Dienstleistungen und kostenpflichtigen Zusatzangeboten generiert werden.Das Geschäftsmodell scheine aufzugehen: Der chinesische Konzern sei seit der Gründung 2010 sehr stark gewachsen. Weltweit komme Xaomi in dem stark umkämpften Markt inzwischen auf einen Anteil von stattlichen 8,1 Prozent. Da nun der Absatz mit Smartphones in China schwieriger werde, nehme der Konzern verstärkt Europa in den Fokus. Ganz oben auf der Liste der Expansionspläne stehe Deutschland. Vertriebspartner seien Media Markt und Saturn sowie Freenet. Zudem würden die Chinesen ihre Geräte über Amazon und über die eigene Website verkaufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: