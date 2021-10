Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

21,10 HKD -2,54% (12.10.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (14.10.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.In den vergangenen zwei Handelstagen habe sich der Kurs der Xiaomi-Aktie leicht positiv entwickelt. Viel passiert sei aber aus charttechnischer Sicht nicht. Etwas dramatischer könnte es erst morgen wieder werden. Dann stehe ein wichtiges Ereignis an, dass zu einem deutlich regeren Handel mit der Aktie führen dürfte.Haupthandelsplatz für Xiaomi sei Hongkong. Am Mittwoch und Donnerstag seien die Anteile des chinesischen Technik-Herstellers dort jedoch nicht gehandelt worden. Am Mittwoch habe es eine Taifun-Warnung gegeben, die Börse sei geschlossen geblieben. Am Donnerstag sei ebenfalls nicht gehandelt worden. Grund: Feiertag.Xiaomi könnten unter anderem auch in Frankfurt gehandelt werden. Doch wenn am Freitag an der Heimatbörse der Handel wieder aufgenommen werde, dürften deutlich mehr Profi-Investoren bei der Kursbildung mitmischen als am Mittwoch und Donnerstag. Voraussichtliche Folge: Das Handelsvolumen steige. Die Kursentwicklung werde dementsprechend aussagekräftiger. Morgen werde sich also zeigen, ob die Xiaomi-Aktie den leichte Aufwärtstrend der vergangenen von Mitte der Woche bestätigen könne. (Analyse vom 14.10.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,38 EUR -0,42% (14.10.2021, 18:32)