Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

20,35 HKD (09.11.2021)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (09.11.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Die Situation rund um China-Aktien mit Tech- und Internetbezug bleibe angespannt. Der Kurs der Xiaomi-Aktie könne sich dem Abwärtssog nicht entziehen. Die Aktie habe im Gegensatz zu Alibaba und Co erst mit etwas Verzögerung korrigiert - dann aber deutlich. Inzwischen sei die Situation bei Xiaomi besonders spannend.Weder beim operativen Geschäft noch in regulatorischer Hinsicht stehe Xiaomi derzeit besonders unter Beschuss. Trotzdem sei die Aktie am Scheideweg. Der Kurs habe zuletzt bei etwa 20,35 Hongkong-Dollar (HKD) notiert. Die beiden Tiefs in der Korrekturphase seit Ende 2020 lägen nur knapp darunter - bei 19,86 und 19,40 Hongkong-Dollar.Rutsche der Kurs der Xiaomi-Aktie unter den horizontalen Widerstand, der sich auch im Chart auf Euro-Basis erahnen lasse, wäre mit weiteren Abgaben zu rechnen. Momentan sei demnach auch Xiaomi trotz guter Geschäfte im Smartphone-Bereich und spannender Initiative im E-Auto-Bereich nur für mutige Trader einen näheren Blick wert. Alle anderen warten erst mal ab, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur Xiaomi-Aktie. (Analyse vom 09.11.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,255 EUR -1,10% (09.11.2021, 20:09)