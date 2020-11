Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (23.11.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Der Smartphone-Überflieger Xiaomi liefere am Montag ein weiteres Kaufsignal. Spannend werde die Präsentation der Q3-Zahlen am Dienstag. Derweil würden die neuen Smartphone-Modelle der Chinesen weiterhin für gute Presse sorgen."Curved.de" berichte: Das Xiaomi Mi Note 10 Lite sei im Handy-Vergleich 2020 von Stiftung Warentest der "Akku-König 2020". Mit 52 Stunden Akku-Laufzeit lande das günstige Android-Smartphone in dieser Kategorie auf dem ersten Platz.Am 24. November würden auch die Zahlen von des Hot-Stocks genau unter die Lupe genommen. "Bloomberg Intelligence" rechne mit einem überraschend guten Rohgewinn. Die Konsens-Erwartung könnte übertroffen werden, so die Experten. Denn: Xiaomi habe im abgelaufenen Quartal mit knapp 47 Millionen Einheiten 42 Prozent mehr Smartphones als im Vorjahr verkauft.Hinweis: Xiaomi befinde sich im Depot 2030 (+190 Prozent vs. 30 Prozent im DAX) des AKTIONÄR Hot Stock Report. (Analyse vom 23.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link