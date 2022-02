Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

1,8976 EUR +0,31% (11.02.2022, 15:31)



Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

16,60 HKD -1,31% (11.02.2022)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong Stock Exchange-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



NASDAQ OTC-Symbol Xiaomi-Aktie:

XIACF



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (11.02.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie sei in den vergangenen sechs Monaten besonders unter Druck geraten. Der Chart spreche für einen kontrollierten Abverkauf. Zuletzt habe es nicht einmal mehr eine nennenswerte Gegenbewegung gegeben. Zudem habe sich Apple im chinesischen Markt die Krone unter den Smartphone-Herstellern gesichert. Doch Xiaomi gebe nicht auf.Bereits vor Apples Erfolg habe Xiaomi-Gründer und -CEO Lei Jun vergangenes Jahr folgendes Ziel ausgegeben: Xiaomi solle in drei Jahren mehr Smartphones als jedes andere Unternehmen der Welt verkaufen. Diese Vorgabe habe Jun nun laut chinesischen Medienberichten erneuert. Xiaomi solle Chinas größte High-Ende-Marke werden, habe der Xiaomi-Boss demnach auf dem Kurznachrichtendienst Weibo geschrieben. Der Smartphone-Wettbewerb sei "ein Krieg auf Leben und Tod", aus dem Xiaomi erfolgreich hervorgehen müsse, um weiter zu wachsen.Außerdem habe Xiaomi inzwischen eine passende Arbeitsgruppe gegründet. Diese solle den Fortschritt der Mission beobachten und die eigenen Produkte mit Apples iPhones vergleichen.Xiaomi investiere kräftig in die Attacke auf Apple: Die Ausgaben für Forschung Entwicklung sollten in den nächsten fünf Jahren auf 100 Milliarden Yuan (knapp 14 Milliarden Euro) verdoppelt werden. Anleger würden jedoch vorerst skeptisch bleiben. Während sich andere China-Tech-Aktien zuletzt relativ stabil gehalten hatten, ist Xiaomi klar im Abwärtstrend - und dementsprechend kein Kauf, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: