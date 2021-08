Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,9255 EUR -1,65% (11.08.2021, 21:30)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (11.08.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie halte sich im Vergleich zu anderen China-Aktien aus dem Tech- und Internet-Bereich weiter relativ gut. Der Gründer und CEO des chinesischen Technologieunternehmens habe mittlerweile sehr deutlich gemacht, wo Xiaomi bereits in nur wenigen Jahren stehen solle, wenn es nach ihm gehe. In drei Jahren wolle Lei Jun mit Xiaomi mehr Smartphones als jedes andere Unternehmen der Welt verkaufen. Dieses ehrgeizige Ziel habe er bei einer Produktpräsentation des Konzerns formuliert. Ganz unrealistisch sei das Vorhaben nicht. Xiaomi habe dieses Jahr bereits Apple überholt und sei zur Nummer 2 hinter Samsung aufgestiegen.Passend zur Kampfansage an die Konkurrenz habe Xiaomi einige Neuheiten vorgestellt: Die Smartphone-Flagschiff-Reihe Xiaomi Mix 4 könne u.a. auch dann geortet und gesperrt werden, wenn das Gerät ausgeschaltet sei oder die SIM-Karte gewechselt worden sei. Die Selfie-Kamera werde unsichtbar unter dem Display verbaut. Darüber hinaus habe Xiaomi eine Art elektronischen Hund vorgestellt. Der werde in China voraussichtlich umgerechnet etwa 1.500 USD kosten.Es gelte weiterhin: Die Xiaomi-Aktie bleibe vorerst eines der wenigen China-Investments mit Tech- und Internetbezug auf die "Der Aktionär" in der aktuellen Phase setze. Ohne merkliche Entspannung bei China-Investoren dürften das Aufwärtspotenzial aber auch bei Xiaomi vorerst recht begrenzt sein, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2021)Börsenplätze Xiaomi-Aktie: