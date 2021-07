Börsenplätze Xiaomi-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,675 EUR -4,14% (27.07.2021, 17:07)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

3CP



Hongkong-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (27.07.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong-Symbol: 1810.HK) unter die Lupe.Der Kurs der Xiaomi-Aktie könne sich dem Verkaufsdruck bei chinesischen Unternehmensanteilen mit Tech- und Internetbezug nicht vollständig entziehen können. Ein näherer Blick zeige aber, dass sich der IoT-Gigant zumindest im Gegensatz zu Alibaba und Tencent immer noch stark halte. Werde das auch so bleiben?Klar, auch bei Xiaomi laufe die Kursentwicklung nicht rund. Anders als bei Alibaba und Tencent lasse sich aber zumindest noch von einer normalen Korrektur sprechen. Von der Regulierungswut der chinesischen Führung sei das Unternehmen bislang nur am Rande betroffen gewesen. Im direkten Kursperformance-Vergleich sei Xiaomi auf Sicht der vergangenen zwölf Monate der klare Sieger.Zwar sei auch Xiaomi gefallen, nachdem sich bereits am Freitag das E-Learning-Aktien-Desaster in China angedeutet habe. Ein Verlust von rund 10 Prozent sei aber immer noch besser als die Performance von Alibaba und Tencent im Vergleichszeitraum. Zudem sei der Kurs immerhin noch in einer Seitwärtsphase, während bei Alibaba und Tencent mittelfristig schon von einem charttechnischen Abwärtstrend gesprochen werden könne.Der Xiaomi-Chart gehe angesichts der Nachrichtenlage voll in Ordnung. Das Geschäftsmodell dürfte auch künftig eher wenig vom Regulierungsdruck betroffen sein. Die Langfristaussichten seien attraktiv.Nach den jüngsten Entwicklungen bleibt es bei Xiaomi dabei: Anleger können hier engagiert bleiben, müssen aber trotz einer soliden Entwicklung im Vergleich mit anderen China-Aktien derzeit mit einer Underperformance gegenüber großen US-Tech-Werten leben, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link