Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (29.03.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Während chinesische Internet-Aktien dieser Tage relativ gut laufen würden, bleibe der Kurs von Xiaomi etwas zurück. Bereits mehrfach habe "Der Aktionär" in den vergangenen Monaten über die auffällige Schwäche der Xiaomi-Aktie berichtet. Auch eine gute Nachricht bringe heute keine Trendwende, während im US-Handel Pinduoduo und JD.com zu den Gewinnern zählen würden.Chinas Börsenaufsicht habe Social-Media-Berichte dementiert, in denen behauptet worden sei, die Behörde ermittle gegen Xiaomi-Beteiligungen, die IPOs planen würden. Xiaomi habe zudem Klage gegen die Gerüchtestreuer eingereicht und von "übler Nachrede" gesprochen.Es helfe nichts: Der Kurs der Xiaomi-Aktie dümpele nur so vor sich hin und sei noch immer klar im Abwärtstrend. Dementsprechend gebe es auch keinen Grund, warum Anleger die Aktie momentan im Depot haben sollten. Lichtblick: Der Aktienkurs habe sich heute im Tagesverlauf erholen und zumindest die anfänglichen Verluste nahezu ausgleichen können. (Analyse vom 29.03.2022)Börsenplätze Xiaomi-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:1,6846 EUR -1,50% (29.03.2022, 19:33)