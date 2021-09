ISIN Xiaomi-Aktie:

Kurzprofil Xiaomi Corp.:



Xiaomi Corporation (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (18.09.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Ticker-Symbol: 3CP, Hongkong Stock Exchange-Symbol: 1810.HK, NASDAQ OTC-Symbol: XIACF) unter die Lupe.Die Xiaomi-Aktie habe sich diese Woche schwach entwickelt. Operativ laufe es hingegen: Bei Smartphones habe der chinesische Technikproduzent dieses Jahr Apple überholt und sich den zweiten Platz unter den größten Herstellern der Welt gesichert. In einer anderen Kategorie liege Xiaomi mittlerweile ganz vorn.Mit einem Marktanteil von 19,6% und 8 Mio. verkauften Einheiten habe sich Xiaomi im zweiten Quartal die Krone unter den Herstellern von Fitness-Armbändern gesichert. Das würden die Tech-Markt-Analysten von Canalys berichten. Xiaomi sei demnach nur 2,6% gewachsen, habe jedoch Huawei überholen können, weil der China-Rivale einen knapp 54%-igen Einbruch zu verkraften gehabt habe.Apple sei 29,4% gewachsen und liege nur 0,3% hinter Xiaomi. Im Smartwatch-Bereich bleibe der US-Konzern mit mehr als 31% Marktanteil klar in Führung. Xiaomi komme allerdings immerhin schon auf 5,7% (Wachstum: fast 273%!).Die Xiaomi-Aktie bleibe grundsätzlich interessant. Der Kurs leide jedoch derzeit unter der allgemeinen Schwäche von chinesischen Tech- und Internet-Werten. Zudem habe die Abwärtsbewegung diese Woche in Fahrt gewonnen. Ein Kauf dränge sich daher momentan nicht auf, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:2,5145 EUR +1,84% (17.09.2021, 22:26)Hongkong Stock Exchange-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:23,00 HKD +1,55% (17.09.2021)