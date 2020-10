Tradegate-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

2,3185 EUR -0,92% (28.10.2020, 11:55)



Hongkong-Aktienkurs Xiaomi-Aktie:

21,40 HKD +1,42% (27.10.2020)



ISIN Xiaomi-Aktie:

KYG9830T1067



WKN Xiaomi-Aktie:

A2JNY1



Hong Kong-Ticker-Symbol Xiaomi-Aktie:

1810.HK



Kurzprofil Xiaomi Corp.:



XIAOMI CORPORATION (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) ist eine in China ansässige Beteiligungsholding, die sich hauptsächlich mit der Erforschung, Entwicklung und dem Vertrieb von Smartphones, Internet of Things (IoTs) und Lifestyle-Produkten, der Bereitstellung von Internetdiensten und dem Investmentgeschäft befasst.



Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte hauptsächlich in vier Segmenten. Das Smartphone-Segment beschäftigt sich mit dem Verkauf von Smartphones. Das Produktsegment IoT und Lifestyle beschäftigt sich mit dem Verkauf anderer hauseigener Produkte, darunter Smart TVs (Smart TVs), Laptops, künstliche Intelligenz (AI) und intelligente Router. Ökosystemprodukte, einschließlich IoT und andere intelligente Hardware-Produkte, sowie bestimmte Lifestyle-Produkte. Das Internet-Service-Segment beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Werbedienstleistungen und Internet-Mehrwertdiensten. Das Segment Sonstige beschäftigt sich mit Reparaturleistungen für seine Hardware-Produkte. (28.10.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Xiaomi-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektronik-Herstellers Xiaomi Corp. (ISIN: KYG9830T1067, WKN: A2JNY1, Hong Kong-Ticker-Symbol: 1810.HK) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Xiaomi-Aktie befinde sich nach ihrem Höhenflug in einer Konsolidierungsphase. Operativ würden die Chinesen derweil weiterhin Innovationen vorantreiben. Künftig werde es etwa möglich sein, sein Smartphone in fünf Minuten auf 50 Prozent aufzuladen - und das kabellos. Das Fachportal Giga schreibe: "Der chinesische Hersteller macht einen gigantischen Schritt." Bisher habe das Unternehmen kabellos nur per 30 Watt laden können. Xiaomi schlage mit der neuen 80-Watt-Technologie die Smartphone-Konkurrenten wie Apple und Samsung deutlich.Bei der Stärke der Marke lägen die beiden Rivalen hingegen noch vorne. Einer neuen Umfrage von Online Market Intelligence in Russland zufolge werde jedoch auch Xiaomi immer öfter als Lieblingsmarke genannt und liege im Ranking vor Coca-Cola und McDonald’s, wie im Rahmen einer Neueröffnung eines Shops in Russland mitgeteilt worden sei. Alleine in Indien böten 11.000 Geschäfte Xiaomi-Produkte an, in den restlichen Auslandsmärkten immerhin schon 700. Auch in Deutschland stehe die Eröffnung weiterer Filialen und die Vorstellung neuer Smartphones an.DACH-Sprecher Christian Klaus habe im Interview bereits vorgewarnt: "Bis zum Jahresende werden wir mindestens zehn 5G-Smartphones veröffentlicht haben."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Xiaomi-Aktie: